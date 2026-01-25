甘くて香ばしい「ハニーナッツウーロン」が登場 寒さが本格化する季節に登場するゴンチャの新作は、とろ〜り濃厚なハニーと香ばしいナッツ、まろやかなウーロンが重なり合う、冬の期間限定デザートティー「ハニーナッツウーロン」です。自然の恵みが詰まった百花蜜のソースにアーモンドペーストを合わせたハニーナッツソースが、ひと口ごとにやさしい甘みとコクを広げます。さらに、カリッと香ばしいキャンディングアーモンドが食