インタビュー中、ときに自虐を交えて自身を「結構スットコドッコイかもしれない（笑）」と語った菊地凛子さん。ざっくばらんで親しみやすく、ちょっと愉快な素顔が漏れ出します。スクリーンで見る菊地凛子さんは、クールでどこかストイックな印象があった。しかし近頃、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』での小栗旬さん扮する北条義時の妻・のえや、ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』のおばばなど、クセの強い