大相撲初場所で熱海市出身の熱海富士が安青錦に敗れ、静岡県出身力士として初めての初優勝を逃しました。大相撲初場所を西前頭4枚目で挑んだ熱海市出身の熱海富士。千秋楽を11勝3敗で迎え西前頭16枚目の欧勝海を寄り切りで破り、12勝3敗に。大関・安青錦は大関・琴桜を寄り切りで破り12勝3敗で並びました。熱海富士と安青錦の優勝決定戦となり熱海富士が安青錦に首投げで敗れ、熱海富士は県内出身力士初となる優勝を手にすることは