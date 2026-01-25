永陵の正紅門。（２０２５年７月４日撮影、撫順＝新華社記者／藍建中）【新華社撫順1月25日】中国遼寧省撫順市新賓満族自治県永陵鎮の北西、啓運山の南麓に、清王朝の皇帝の祖先が眠る「永陵」がある。造営が始まったのは王朝の礎を築いた太祖ヌルハチが中国東北部で女真族の統一を進めていた明の万暦26（1598）年で、後にヌルハチが「後金」を建国すると、天聡8（1634）年に興京陵と呼ばれるようになった。永陵啓運門の雲竜袖壁