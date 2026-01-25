＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館【映像】安青錦がV2を決めた国技館の様子大関・安青錦（安治川）が優勝決定戦で前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで退け、2場所連続Vを飾った。2006年夏場所の白鵬以来の新大関Vという偉大な記録を成し遂げた。同じく3敗で優勝争いを繰り広げていた、前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）が、4敗の前頭十六枚目・欧勝海（鳴戸）に本割で勝利。安青錦は結び前の一番で大