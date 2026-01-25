秋田犬と散歩を楽しむイベントが秋田市で開かれ、参加者が秋田犬とのふれあいを満喫しました。秋田観光コンベンション協会が秋田犬保存会の協力を得て初めて開催したこのイベントは、観光客が少なくなる冬の誘客につなげようと企画されました。 宮城から「でっかいですねすごく引っ張る力が強くて…。これ、どうやって言うこと聞かせるんですかね」飼い主「（えさ渡す）」参加者「いいんですか」飼い主「いいですよ。がーっ