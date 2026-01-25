特別鼎談を行なった（左から）里崎智也、ナイツ塙宣之、五十嵐亮太昨年まで「週プレNEWS」にて配信された、日本を代表するレジェンドプレイヤーの2人が野球からの学びをライフハックに翻訳し、「生き抜く知恵」を惜しげもなく大公開してきた連載「里崎智也×五十嵐亮太のライフハックベースボール！」。こちらをまとめた単行本『野球的幸福論』が2026年1月26日(日)に刊行されることを記念して、こちらのふたりと大の野球好きとして