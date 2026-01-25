TWICEの3人組ユニット、MISAMOが、2月6日（金）にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される、一夜限りのスペシャルイベントに出演することが決定。MISAMOがパークに登場するのは今回が初。イベントでは、トークショー＆ミニライブを行う予定だ。【写真】MISAMO・MINAがUSJを満喫する様子変装なしショットも（7枚）■特別チケットが必要今回開催される「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」は、欧米の卒業シーズ