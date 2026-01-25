¥³¥ó¥Ó¥Ë?¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯?¿¿¤Ã¹õ¤Î¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö PIGMONZ(¤Ô¤°¤â¤ó¤º)¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥æ¥á¥«¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Ç¤²¤¿½Õ´¬¤­¡©¡©¡©¤½¤ì¤È¤â¤³¤¦¤æ¤¦¾¦ÉÊ¡Ä¡Ä¡©¡©¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍÈ¤²Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç?¸ÞÌÜ½Õ´¬?¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¤ë¡¢¿¿¤Ã¹õ¤ÇÅû¾õ¤Ê¿©ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤½¤ÎÂ¸ºß¤¹¤é¸«Íî¤È¤·¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î¹õ¤µ¤ò¤Û¤³¤ë?Ææ¤Î¿©ÉÊ?¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÅê¤²