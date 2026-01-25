第71回西日本スポーツ賞の関連イベント「西スポWEBOTTO！フェスタ」（協賛・富士通）が25日、福岡市の福岡大名ガーデンシティ・パークであり、現役選手が未就学児から中学生までの約60人と交流した。陸上教室では昨秋の世界選手権男子400メートル障害に出場した井之上駿太（富士通）が走りの基本動作などを実演。同市の壱岐中2年、有村彗（すい）さんは「手足を滑らかに大きく動かす意識が大事だと思った」と笑顔を輝かせた