下関市の高校生が書道パーフォーマンスで交通安全を呼びかけました。書道パフォーマンスを行ったのは、下関南高校書道部の部員10人です。テーマは「交通安全」。警察官の制服に着替え、縦3.5メートル、横4.5メートルのシートに筆を入れていきました。この催しは交通安全への意識を高めてもらおうと下関警察署が初めて行ったものです。警察によりますと、2025年の県内の交通事故による死