２５日午後、大阪市西淀川区にあるリサイクル業者の工場で火事があり、現在も消火活動が続いています。午後３時すぎ、西淀川区大野で通行人から「火事です。黒い煙が出ています」と消防に通報がありました。警察などによりますと、木くずなどを処理する３階建ての工場から火が出て、消防車など３７台が出動。これまでにのべ約９３７平方メートルが焼け、現在も木材チップなど約４００平方メートルが燃えているということで