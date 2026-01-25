◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 6日目(25日、東京体育館)女子シングルス決勝で早田ひな選手は、大会4連覇にあと一歩届かず。初優勝の張本美和選手を称えました。両者は3年連続で決勝での対戦。過去2年早田選手がストレート勝ちで圧倒していましたが、今大会では第4ゲームを終えて3-1と張本選手が優勢に試合を進めます。それでも早田選手は、1ゲームを返すと、第6ゲームでは6-10のチャンピオンシップポイントを握ら