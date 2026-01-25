ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩さん会に出席。真美子夫人とお揃いの“ブラックコーデ”2ショットが公開された。公開したのは世界最大級のデジタルコンテンツ会社「Getty Images」で、大谷は黒ジャケットに黒シャツ、黒ネクタイとオールブラックのシックな装い、真美子夫人もワンショルダーの黒ドレス姿で2人でカメラに微笑んだ貴重な写真となって