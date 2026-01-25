大相撲初場所は２５日、両国国技館で千秋楽を迎え、大関安青錦（２１）（本名ダニーロ・ヤブグシシン、ウクライナ出身、安治川部屋）が１２勝３敗で、新関脇だった昨年九州場所から２場所連続２度目の優勝を果たした。新大関優勝は２００６年夏場所の白鵬以来で、２０年ぶり９人目。新関脇と新大関での連覇は、６９連勝を誇る双葉山以来８９年ぶり２人目の快挙となった。安青錦は大関琴桜を本割で破り、３敗で並んだ平幕熱海富