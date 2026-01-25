陸上の大阪国際女子マラソン（大阪・ヤンマースタジアム長居発着＝４２・１９５キロ）で、初マラソンの矢田みくに（エディオン）が新星候補に名乗り出た。２０２５年世界選手権１万メートル代表の矢田は、序盤から積極的な走りで先頭集団をキープ。終盤は海外勢に屈するも、初マラソン日本最高記録の２時間１９分５７秒で４位に入った。２７年秋に開催予定の２８年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシ