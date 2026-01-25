川崎競輪場で１月２５日、昨年暮れの「ガールズグランプリ２０２５」（平塚）を制した佐藤水菜（２７＝神奈川）のＧＰ優勝報告会が行われた。昨年は８月宇都宮のオールスターを制してグランプリスラムを達成すると、４月岐阜オールガールズクラシック、６月岸和田パールカップ、１１月小倉競輪祭女子王座戦のＧ?４つを完全制覇。そしてＧＧＰ優勝で、年間グランプリスラムという偉業を成し遂げた。佐藤は「今年の目標は？っ