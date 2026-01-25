?完全復活?まであと一歩だ。大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）、大関経験者の幕内朝乃山（３１＝高砂）が幕内正代（時津風）に肩透かしで敗れ、９勝６敗で１５日間を終えた。今場所は１２日目に幕内藤ノ川（伊勢ノ海）を下し、幕内では２０２４年春場所以来の勝ち越しを決めた。しかし、１３日目の関脇高安（田子ノ浦）戦から３連敗。朝乃山は「（幕内での１５日間が）楽しかったし、充実感があった」と振り返った