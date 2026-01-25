メッツはフランシスコ・リンドア内野手（３２）を中心に新態勢を整えつつあるが、オフの主力流出の?第１弾?となったブランドン・ニモ外野手（３２）とレンジャースのマーカス・セミエン内野手（３５）との衝撃トレードは、互いに険悪な相手と引き離す狙いがあったのかもしれない。メッツはリンドアをキャプテンとする動きがある中で生え抜きのニモが反対の立場だったと見られ、流れが停滞。２人の関係に溝があり、クラブハウス