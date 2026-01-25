大竹正博調教師（５６）＝美浦＝は、１月２５日の京都１０Ｒ・山城Ｓ（芝１４００メートル＝１８頭立て）をララマセラシオンで勝利し、ＪＲＡ通算４００勝を達成した。通算４１１５戦目での達成で、現役４１人目となる。大竹調教師は２００９年３月に開業し、これまでＪＲＡの重賞は１８勝をマーク。Ｇ１は１８年の有馬記念（ブラストワンピース）の１勝。大竹調教師「回り道をした印象はありますね。勝たせてあげられなかっ