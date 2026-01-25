東京・上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイの最終観覧が２５日午後、終了した。最終観覧枠は午後３時４５分からで約１００人が訪れ、別れを惜しんだ。観覧はウェブでの事前申し込み抽選制で倍率２４・６倍。抽選には外れたが少しでも近くにいたいと来場した人もいた。観覧を終えた人の中には感極まって涙する人や「ばいばい」と声をかける人もいた。出口付近には多くのファンが集まり