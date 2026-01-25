【新華社西安1月25日】中国陝西省漢中市洋県を流れる漢江の水面が朝霧にかすむ中、トキの群れが舞い降りた。中洲の岩の上で羽を休め、水面すれすれを滑空するトキの姿は、静かな漢江に躍動感と詩情を添えている。（記者/都紅剛）