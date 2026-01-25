【新華社貴陽1月25日】中国貴州省黔西南（けんせいなん）プイ族ミャオ族自治州興義市の万峰林風景区でこのほど、400ヘクタールを超える菜の花が次々と開花した。黄色の花畑が民家やカルスト地形の山並みと調和し、美しい景観を生み出している。多くの観光客が口コミで訪れ、風景を観賞し写真撮影を楽しんでいる。万峰林は恵まれた気候を背景に、貴州省南西地区で最も早く菜の花が開花する地方の一つとして知られる。開花期は1