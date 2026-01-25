◇フィギュアスケート 四大陸選手権(日本時間25日、中国・北京)中国・北京で行われているフィギュアスケートの四大陸選手権。男子シングルでは、ミラノ・コルティナ五輪の代表でもある三浦佳生選手が、2023年大会以来となる優勝を果たしました。前日のショートプログラムを終えて日本勢がトップ3を独占。三浦選手が1位につけると、1.4ポイント差で友野一希選手が2位。続いて山本草太選手が3位につけていました。フリースケーティン