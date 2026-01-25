あすの天気です。日本海側を中心に、朝までは雪が降りやすいでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害、なだれに注意が必要です。ただ、次第に冬型の気圧配置が緩み、日中は雪の範囲が狭くなっていく見込みです。太平洋側は晴れ間があり、空気の乾燥が続きそうです。西日本や東日本を中心に強い北風はおさまるでしょう。気温です。朝の気温はけさより低い所が多く、東日本や西日本も氷点下の冷え込みになる所が多くなりそうです。