富山市ファミリーパークで繁殖したライチョウの親子（同園提供）国の特別天然記念物ニホンライチョウの飼育・繁殖の技術を研究する費用などに充てようと、富山市の動物園「富山市ファミリーパーク」はクラウドファンディング（CF）を実施している。同園のホームページで2月13日まで受け付けており目標額は2千万円。保全に関するシンポジウムへの活用も予定する。園によると、日本国内の個体数は減少。地球温暖化により生息環境