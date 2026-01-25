◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日両国国技館）新大関の安青錦（21＝安治川部屋）が昨年九州場所から2場所連続で優勝した。12勝3敗で並んだ西前頭4枚目の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）との優勝決定戦を制した。決定戦は立ち合いで熱海富士に踏み込まれた。それでも右下手をつかみ、左でおっつけて抵抗。相手得意の右差しで、どんどん圧力をかけられた土俵際、左を首に巻きつけ捨て身の首投げで逆転した。新大関優勝は