シントトロイデンの日本代表DF谷口彰悟が24日、ベルギー・リーグ第22節ラ・ルビエール戦(○2-1)で今季初ゴールを挙げた。試合後のコメントをクラブ公式X(@STVV_JP)が伝えている。谷口は0-1で迎えた後半18分、右サイドのFKからMFアルブノール・ムヤのクロスに反応。豪快なヘディングシュートをゴール右に決め、1-1の同点とした。さらに後半44分、FW後藤啓介のアシストからFWウマル・ディウフがネットを揺らし、2-1と逆転。シ