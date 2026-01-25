米メディア『ジ・アスレチック』は24日（日本時間25日）、いまだに去就が未定となっているフリーエージェント（FA）市場の大物たちを特集。レッズなどでGMを務めたジム・ボウデン氏が、ランキング形式で紹介した。 ■実力は折り紙付きの左腕だが…… 2月中旬に迫ったメジャー30球団のキャンプイン。『ジ・アスレチック』は同日、「市場に残るMLBのFA上位選手ランキング」と題した記事を公開。トップには、大谷