次回のサンデーPUSHスポーツは2026年2月1日（日）放送！Jリーグ開幕SP！サッカーファンが魅了されたJリーグを賑わせた5人のレジェンド！MC：川島明（麒麟）ゲスト：ラモス瑠偉、カミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）森山あすか■今年Jリーグが変わる！サッカーに熱中する一年今シーズンから世界基準に合わせた秋春制に移行するJリーグ。それを記念して行われる百年構想リーグ、日本テレビでは開幕戦を生中継！開幕戦に向けてファン