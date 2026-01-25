この記事をまとめると ■クルマで都心に行くと高額な駐車料金や混雑した状況での運転によるストレスを伴う ■都心のクルマ移動は渋滞や複雑な分岐に加えて狭い路地や一方通行など危険が潜む ■そこで「郊外の安いコインパーキング＋電車」が有効な選択肢となる 都心への行き方を考える とにかく人もクルマも多い都心エリア 土日に東京都心へ行く用事といえば、ライブ、イベント、買い物、映画……とさまざま。しかし、クルマ派に