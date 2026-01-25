周南市消防本部などによりますと周南市の離島＝仙島の山林火災は発生から、およそ95時間後の25日夕方に鎮火となりました。この火事は21日午後5時すぎ、20代の男女3人が仙島で焚火をしていたところ山林に燃え広がったものです。仙島に人は住んでおらず消防や海上保安部が陸と海から消火活動を続けていました。そして24日午前5時半、火がほぼ消し止められた鎮圧状態となったことを確認。しかし、一部で火は残っていて、25日も消火活