【北京＝岡田浩幸】フィギュアスケートの四大陸選手権は２５日、北京で男子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表でショートプログラム（ＳＰ）首位の三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１７５・１４点で４位となり、合計２７３・７３点で３大会ぶり２度目の優勝を飾った。ＳＰ６位の車俊煥（チャジュンファン）（韓国）が合計２７３・６２点で２位、ＳＰ３位の山本草太（ＭＩＸＩ）が合計２７０・０７点で３位に入っ