「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）大関安青錦が３敗を守り、前頭四枚目熱海富士との優勝決定戦が行われることが決まった。安青錦と熱海富士が優勝争いのトップで千秋楽を迎え、先に熱海富士が欧勝海に勝利。安青錦も琴桜に勝ち、３敗同士の決定戦となった。２人がそろって敗れた場合は４敗の大の里、霧島、阿炎、欧勝海の４人も含めて最大５人の優勝決定戦の可能性もあった。注目の千秋楽だったが、熱海富士