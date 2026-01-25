俳優・三浦翔平と豪華芸能人たちが、戦略と運を駆使してゴルフ対決を繰り広げる『STAR CHIP GOLF season2』が24日にスタート。#1では、最大賞金220万円を懸け、三浦翔平＆吉田沙保里ペアと、吉村崇＆橋本環奈ペアが激突。1番ホールでは、「パーで1pt」、「バーディーで2pt」など、スコアに応じた「ポジティブチップ」が付与されることになった。【写真】橋本環奈、完璧なバンカーショット披露『STAR CHIP GOLF season2』は、芸