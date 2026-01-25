渋谷すばるのツアー＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞国内公演が1月24日、埼玉・狭山市市民会館にて幕を開けた。芸能生活30周年を迎える今年は“感謝の年”にしたいと語った同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。アルバム『Su』を引っ提げて開催中の同ツアーは、上海・台北公演を皮切りにスタートした2025年のアジアツアーの流れを受け、国内へと舞台を移して2026年に開催されるもの。海外公演を経て培われた熱量