任期満了に伴う岐阜市長選がきょう告示され、現職と新人の2人が立候補を届け出ました。 立候補したのは、届け出順にともに無所属で、新人の大須賀しづかさん（66）と、3選を目指す現職の柴橋正直さん（46）です。 「岐阜市がどういう町を描くのかと言うことを考えれば、市民が特に個人事業主がちゃんと地元で稼いで、その人たちが生活者として消費者としてお金を使って、そして若者たちもちゃんと仕事ができる」（大須