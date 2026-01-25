２５年シーズンに３年連続４度目のＭＶＰを受賞したドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、全米野球記者協会ＢＢＷＡＡニューヨーク支部主催の晩さん会に出席した。ネイビーのスーツ姿で登場し、真美子夫人は黒のドレス姿で姿を見せた。壇上では２分２０秒の英語スピーチを披露。最後は「日本にいる両親、そして最も大切なのは私の愛する妻・真美子、そして娘と（愛犬の）デコイ、私の人生を満たしてく