モデルの古川杏(23)が24日、自身のインスタグラムを更新し、運転免許証の写真を公開した。 【写真】さすがにカワイイ！古川杏の運転免許証 「免許証更新しました」とコメントし、画像を掲載した。まったくの無加工通常ショットだが、きちんと化粧をして口角を少し上げているのはさすがに写真を撮られ慣れているように見える。 フォロワーは「免許証写真なのに綺麗に写ってる凄い」「免許写真もかわいいって何?」