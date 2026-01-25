任期満了に伴う裾野市長選挙は25日投票日を迎えました。投票率は4年前の前回選を上回っています。裾野市長選挙に立候補しているのは、届け出順に現職で2期目を目指す村田悠さん 38歳と新人で元裾野市議の賀茂博美さん 51歳のともに無所属の2人です。投票は25日朝から、市内16か所の投票所で受け付けていて、午後4時現在の投票率は24日までの期日前投票を含め51.30％と、4年前の前回選を9.40ポイント上回っています。投票は、一部を