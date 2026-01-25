伊東市で伊豆各地の名産品や特産品などを一堂に集めて販売する「伊東温泉めちゃくちゃ市」が25日まで開かれました。伊豆特産の農産物や海産物、おみやげ物などをめちゃくちゃ安く売って伊豆をPRしようというこのイベントも今年で32回目です。会場には伊豆半島の14市町から40ブースが出店して各地域の自慢の品々が販売され伊豆の海の幸、山の幸を買い求める人で賑わいを見せていました。また人気だったのが伊東ひもの振興会が