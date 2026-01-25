『豊臣家の包丁人』（木下昌輝 著）豊臣家による天下統一の陰に、凄腕の包丁人（料理人）がいた――。戦国時代の料理に光を当てた、長編歴史小説である。1615（慶長20）年、大坂夏の陣により、豊臣家は滅びた。徳川家の重臣だった天野康景の子、天野六右衛門は戦さに出遅れたが、ある男を探し出す。徳川家に内通して大坂城の台所に火をつけ、黄金を盗んだと言われるその男、大角与左衛門（おおすみよざえもん）は、秀吉の代か