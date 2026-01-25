ロシアによる軍事侵攻からまもなく4年。ロシアが占領したウクライナの街で一体何が起きているのか？NHKスペシャル「臨界世界 戦慄の占領地 “ロシア化”の実態」（1月25日夜9時放送）。海外メディアが入ることすら困難な支配地域の、知られざる現実が見えてきた。（寄稿：NHK木村和穂、NHK松宮健一／全2回の1回目、後編に続く）【画像】亡くなったウクライナ人ジャーナリストのビクトリア・ロシチナ（27）の姿