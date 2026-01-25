阪神は２５日、新イベント「ＳＴＡＤＩＵＭＨＥＲＯＥＳＤＡＹ（スタジアムヒーローズデー）ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＪｏｓｈｉｎ」を甲子園球場で行われる６月５〜７日の楽天戦で開催することを発表した。「子どもたちに野球をもっと好きになってもらいたい」という願いが込められたイベント。さらに老若男女を問わず、ファン一人一人が「ＨＥＲＯＥＳ」への「憧れ」を改めて思い出し、「家族みんなで阪神タイガースの