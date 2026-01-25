ある柴犬さんの感動的な変化が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で69万回再生を突破し、「最高な出会い」「待っていたと思う」「優しい気持ちになれました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『長く売れ残っていた犬が、我が家に来て変わったこと』別犬かと思うほどの『愛おしい変化』】 売れ残っていた柴犬をお迎え Instagramアカウント「shiba_study48」の投稿主さんは、柴犬さ