月曜日は冬型の気圧配置が緩みますが、朝までは日本海側で雪が降りやすく、積雪がさらに増える見込みです。また、日曜日にかけては雪の降り方が強まり、平地でも積雪が一気に増えました。積雪や路面の凍結による交通機関への影響、なだれにご注意ください。日中は次第に雪の範囲も狭くなっていく見通しです。太平洋側は晴れ間の出る所が多く、空気の乾燥が続きそうです。朝は東京も−1℃など、氷点下の冷え込みになる所が多いでし