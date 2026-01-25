中道改革連合の野田佳彦共同代表は25日、報道各社のインタビューで、衆院選の勝敗ラインを巡り「元々の議席数を上回る必要があり、比較第1党に届くように頑張る。うねりをつくれなかった時は、重大な政治判断をしたい」と述べた。