ソロアイドルとして活躍する福本大晴が、12月12日に待望のファースト写真集『雲間』（主婦と生活社）を発売した。「福本大晴との1泊2日のデート」をテーマに、全カットフィルムカメラで撮影されたこだわりの一冊だ。【写真】写真集チラ見せ！ファンにオススメしたいベッドでのカットタイトルに反映させた思い「僕が“フィルムっぽい感じで撮りたい”と言ったんです。普段はデジタルカメラで撮られることが多いじゃないですか？