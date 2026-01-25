双子座・女性の運勢 頭の冴え＆キレが最高レベルの…ちょっと怖いぐらいのタイミングです。「最近いろいろ新しいことが思い浮かぶな！」とすでにお気づきかもですが、いまの双子座は直感も鋭いので、自分にとって非常に重要なこと、今後の指針や用心すべきことなどが、ふとわかってしまうかもしれません。ただ、それを人とわかちあうのは難しいので（周囲が理解できるかどうか）、思いついたことはぜひ書きとめておくべきです。思