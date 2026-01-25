蟹座・女性の運勢 新しいタイプの情熱が自分のなかで高まってきているのを実感しそうな興味深い時期です。特に現れやすいのは家族関係や日常生活などですが、もっと広げて自分自身に関しても、「思いきって変えちゃってもいいかもしれない」という気持ちになりやすいかも。いまを大事にしたい思いもある蟹座ですが、もし「自分が思いきって判断することで、別の可能性が開ける」と直感的に悟る何かがあるのなら、試してみてもいい